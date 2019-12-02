Шиловец набросился на жену со сковородкой и угрожал убить

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Фото: Pixabay.com
В Шиловском районе в поселке Лесной мужчина угрожал убить жену сковородкой. Об этом сообщила
Полицейские выяснили, что 46-летний мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством в отношении родственника.
В этот раз он во время спора с супругой схватил сковородку и набросился на нее. Конфликт происходил на глазах у их семилетнего ребенка. Испугавшись за свою жизнь, женщина замолчала, а позже вызвала полицейских, которые «нейтрализовали опасную ситуацию».
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.