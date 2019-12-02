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Рязанский участковый нарушил закон, покрывая мигрантов. Об этом сообщил
Известно, что с 2017 по 2018 год полицейский предоставлял узбекистанцу, живущему в Рязани, сведения о работе иностранцев, которые позволяли получать разрешение на временное проживание в стране. За это время участковый передал данные 25 мигрантов и получил за это 15,5 тысячи рублей.
В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 УК, он признал свою вину. Материалы передали в суд.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.