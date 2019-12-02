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Фото: Pixabay.com
Рязанцам напомнили о штрафах за незаконно срубленные ели и сосны, а также их ветви. В некоторых случаях возможна уголовная ответственность,
По части 1 статьи 8.28 КоАП гражданам грозит штраф от 3 до 4 тысяч рублей, должностным лицам от 20 до 40 тысяч рублей, юридическим лицам — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.
«Обращаем внимание на то, что исполнение как административного, так и уголовного наказания не освобождает лицо, виновное в совершении нарушения от возмещения вреда, причиненного лесам, — уточнили на сайте администрации города. — Сумма вреда зависит от конкретного вида нарушения, его объема и иных условий может быть значительной».
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