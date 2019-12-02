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19:54, 2 декабря 2019 87
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Рязанцам напомнили о штрафах за незаконно срубленные ели

Рязанцам напомнили о штрафах за незаконно срубленные ели

Фото: Pixabay.com

Рязанцам напомнили о штрафах за незаконно срубленные ели и сосны, а также их ветви. В некоторых случаях возможна уголовная ответственность, сообщили в мэрии.

По части 1 статьи 8.28 КоАП гражданам грозит штраф от 3 до 4 тысяч рублей, должностным лицам от 20 до 40 тысяч рублей, юридическим лицам — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

«Обращаем внимание на то, что исполнение как административного, так и уголовного наказания не освобождает лицо, виновное в совершении нарушения от возмещения вреда, причиненного лесам, — уточнили на сайте администрации города. — Сумма вреда зависит от конкретного вида нарушения, его объема и иных условий может быть значительной».


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