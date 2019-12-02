RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Kremlin.ru
Владимир Путин подписал закон о предустановке отечественного софта на гаджеты. С 1 июля 2020 года нельзя будет продавать гаджеты без российского программного обеспечения. Соответствующий
Авторы закона считают, что он обеспечит «защиту интересов российского бизнеса» и уменьшит количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий.
Перечни гаджетов, ПО и порядок его установки будет определять правительство. Депутаты в пояснительной записке предполагали, что это должны быть смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВоронежец выиграл в лотерею 4,5 миллиона рублей
|
cледующая новость →Стали известны рязанские предприятия-банкроты с долгами по зарплате
Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.