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17:50, 2 декабря 2019 247
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Откровенно о квадратных метрах. Рязанский филиал Росреестра проведет в декабре девять горячих линий

Откровенно о квадратных метрах. Рязанский филиал Росреестра проведет в декабре девять горячих линий

В декабре сотрудники рязанского филиала Росреестра проведут девять горячих линий, в ходе которых жители области смогут задать вопросы о правах на недвижимое имущество и сделках с ним.

РЗН.инфо приводит расписание и тематику планируемых мероприятий.

4 декабря

  • тема — особенности работы отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии управления Росреестра по Рязанской области;
  • время проведения — с 9:00 до 13:00;
  • контактный телефон — 8 (4912) 246064.

9 декабря

  • тема — «Особенности деятельности межмуниципального отдела по Шиловскому, Путятинскому районам управления Росреестра по Рязанской области»;
  • время проведения — с 8:00 до 12:00;
  • контактные телефоны — 8 (49136) 21286, 21907, 22997.

9 декабря

  • тема — «Снятие земельного участка с государственного кадастрового учета»;
  • время проведения — с 8:00 до 12:00;
  • контактный телефон — 8 (49131) 20783.

11 декабря

  • тема — «Государственная регистрация договора аренды»;
  • время проведения — с 8:00 до 12:00;
  • контактный телефон — 8 (49144) 22149.

20 декабря

  • тема — «Законодательство РФ по государственной регистрации прав и сделок с недвижимостью»;
  • время проведения — с 8:00 до 12:00;
  • контактный телефон — 8 (49133) 24557.

20 декабря

  • тема — «Особенности сделок, связанных с дарением недвижимого имущества, долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, в том числе заключенных между супругами»;
  • время проведения — с 8:00 до 12:00;
  • контактный телефон — 8 (49141) 41467.

24 декабря

  • тема — «Государственная регистрация прав на недвижимое имущество, государственный кадастровый учет»;
  • время проведения — с 9:00 до 12:00;
  • контактные телефоны — 8 (49135) 33073, 34137.

25 декабря

  • тема — «Государственная регистрация прав на недвижимое имущество, государственный кадастровый учет»;
  • время проведения — с 10:00 до 12:00;
  • контактный телефон — 8 (49147) 22606.

25 декабря

  • тема — «Особенности работы отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии управления Росреестра по Рязанской области»;
  • время проведения — с 9:00 до 13:00;
  • контактный телефон — 8 (4912) 246064.

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