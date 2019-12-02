Массовые аварии и первый международный фортепианный конкурс в Рязани. Обзор новостей за минувшие выходные

В минувшие выходные произошло немало событий, важных для рязанцев. Вспомним, чем запомнился последний уикенд ушедшей осени.

В Рязани открылся первый международный фортепианный конкурс русской музыки. Для участия в нем в Рязань приехали 49 исполнителей из девяти стран мира: России, Австрии, Китая, Республики Корея, Канады, Италии, Литвы, Германии, США.

Рядом с Казанским женским монастырем открыли памятный знак узникам концлагеря.

Контролер рязанской маршрутки высадила девочку из-за потерянного проездного. В Рязани скончался священник, которого отстранили от службы за нарушения ПДД. В районе на турнире по спортивному ориентированию умер пенсионер. Следователи начали проверку по факту произошедшего.

О происшествиях. В Касимовском районе из Оки подняли труп. В Михайловском районе у дома нашли сгоревшее тело мужчины.

Выходные стали богатыми на аварии. В субботу, 30 ноября, в Скопинском районе «Нива» превратилась в груду металла после столкновения с «КамАЗом».

На Северной окружной легковушка врезалась в лесовоз и снесла ограждение.

В воскресенье, 1 декабря, в Песочне автомобиль врезался в столб. Ночью на улице Новоселов перевернулась легковушка.

На улице Есенина произошло серьезное ДТП. С места аварии появились фото и видео . Позже в полиции рассказали подробности произошедшего.

В Дядькове машину « смяло » в ДТП.

О подготовке к новогодним праздникам. Губернатор Николай Любимов поздравил рязанцев с первым днем зимы и напомнил, что через неделю 7 декабря, в городе начнется фестиваль «Новогодняя столица — 2020». На улице Почтовой начали устанавливать новогодний шар.

Рубрика «рязанцы на ТВ». Рязанка в костюме смерти и на каблуках выступила в «Танцах» на ТНТ. Номер не помог девушке пройти дальше. Она выбыла из проекта.

«В мире животных». В субботу, 30 ноября, собака проехалась по Рязани на общественном транспорте. Овчарку с ошейником сфотографировали в троллейбусе №3.