Массовые аварии и первый международный фортепианный конкурс в Рязани. Обзор новостей за минувшие выходные

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В минувшие выходные произошло немало событий, важных для рязанцев. Вспомним, чем запомнился последний уикенд ушедшей осени.
В Рязани
Рядом с Казанским женским монастырем
Контролер рязанской маршрутки
О происшествиях. В Касимовском районе из Оки
Выходные стали богатыми на аварии. В субботу, 30 ноября, в Скопинском районе «Нива»
На Северной окружной легковушка
В воскресенье, 1 декабря, в Песочне
На улице Есенина произошло серьезное ДТП. С места аварии появились
В Дядькове машину «
О подготовке к новогодним праздникам. Губернатор Николай Любимов
Рубрика «рязанцы на ТВ». Рязанка в костюме смерти и на каблуках
«В мире животных». В субботу, 30 ноября, собака
Рязанский зоолог
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.