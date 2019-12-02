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11:59, 2 декабря 2019 86

Компании смогут организовать прием платежей от физлиц через «Сбербанк» без визита в офис за пять минут

Компании смогут организовать прием платежей от физлиц через «Сбербанк» без визита в офис за пять минут

Подключиться к сети приема платежей физических лиц «Сбербанка» стало еще быстрее и удобнее. Об этом сообщили представители банка.

Чтобы начать принимать платежи за свои услуги в каналах «Сбербанка», юридическому лицу — поставщику услуг — достаточно войти в систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», выбрать расчетный счет, на который будут зачисляться деньги от плательщиков, вид услуги и подписать договор электронной подписью. Через несколько минут его услуга будет доступна для оплаты в интернет-банке для физических лиц «Сбербанк Онлайн» и сети из более чем 76 тысяч устройств самообслуживания.

К преимуществам заключения такого договора относят упрощение обработки платежей на стороне компании: банк передает юридическому лицу один сводный реестр в день, что удобнее, чем набор отдельных платежных поручений. Комфортнее становится оплата счетов для клиентов — физических лиц: для проведения платежа требуется минимум реквизитов, что минимизирует ошибки при вводе. Это в итоге гарантирует компании получение денег.

«В начале этого года мы предоставили нашим клиентам-юридическим лицам возможность самостоятельно заключить договор за 5 минут без визита в банк. Нашей следующей задачей было сократить время вывода услуги в платежные каналы банка. Если раньше это происходило только на следующий день, то сейчас процесс занимает всего несколько минут. Мы рады предоставить нашим клиентам действительно высокотехнологичный сервис, соответствующий требованиям времени», — прокомментировала Оксана Синельник, управляющий директор дивизиона «Платежи и переводы» «Сбербанка».

Подробнее о подключении к сети приема платежей — на сайте «Сбербанка».


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