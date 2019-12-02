Дед Мороз рассказал, как правильно встретить 2020 год

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, как правильно встретить 2020 год. По его словам, год надо начать с «белой душой», завершив все дела, передает
В понедельник, 2 декабря, на пресс-конференции, посвященной подготовке к Новому году, у Деда Мороза спросили, стоит ли сокращать или продлевать зимние праздники. На это он ответил, что «о вкусах не спорят».
«У меня круглый год Новый год. Я вам по секрету скажу: я и на работу-то не хожу. Я так живу», — сказал новогодний волшебник.
Он также отметил, что 10 лет назад Пенсионный фонд вручил ему удостоверение «Ветеран сказочного труда».
Напомним, «Новогодней столицей» России станет
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