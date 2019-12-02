Челябинскую пенсионерку осудили за торговлю героином

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Фото: Pixabay.com
В Челябинской области 70-летнюю пенсионерку осудили за торговлю героином. Ее обвиняли в сбыте более 1,1 килограмма наркотика, сообщила пресс-служба
В августе 2018 года в Коркине пенсионерка с тремя соучастниками продала героин мужчине. «Покупателем» оказался сотрудник регионального УСФБ.
Пенсионерку приговорили к семи годам колонии общего режима. Отмечается, что ее соучастникам приговоры вынесли раньше. В отношении пожилой женщины уголовное дело выделили в отдельное производство, так как она скрылась от суда после вынесения вердикта. В октябре 2019 года ее задержали в Нижнем Новгороде.
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