«Зеленый сад» разыграл в Instagram новогоднюю елку

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Группа компаний продолжает дарить подарки и разыгрывать призы покупателям квартир в ЖК «Еврокласс».
Накануне Нового года Группа компаний «Зеленый сад» провела очередной розыгрыш приза среди своих подписчиков в социальных сетях. Группа компаний разыграла нарядную новогоднюю елку.
Итоги розыгрыша приза в Instagram подвели 18 декабря 2019 года. Победительницей конкурса стала рязанка Анна, проживающая в доме, возведенном «Зеленым садом» на Первомайском проспекте, 76.
Напомним, что для всех, кто приобретет до 31 декабря 2019 года квартиру в
Купившие квартиры в ноябре уже поучаствовали в розыгрыше приза — быстрого ремонта «RENT». Победителем первого этапа розыгрыша стала Валентина Сидорова. Второй этап розыгрыша приза для всех, кто купит квартиру в ЖК «Еврокласс» в декабре, состоится уже в 2020 году, 9 января.
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.