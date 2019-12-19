Завершилось расследование гибели охотника в Сапожковском районе

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Следователи завершили
Трагедия произошла 16 октября в селе Красный угол, когда мужчины возвращались домой. Один из охотников, сидя на заднем сидении автомобиля, решил проверить карабин на наличие патрона и нажал на спусковой крючок. В результате непроизвольного выстрела пуля попала в шею 35-летнему мужчине, стоявшего рядом с машиной.
От полученной травмы он скончался.
Уголовное дело по части 1 статьи 109 УК направили прокурору района для утверждения обвинительного заключения.
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.