Воронежских лютеран лишили церкви в центре города

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Воронежский арбитражный суд удовлетворил иск регионального управления Росимущества с требованиям изъять из пользования местного Евангелическо-лютеранского прихода единственную городе кирху — церковь Святой Марии Магдалины. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.
Здание площадью 273,4 квадратных метров располагается на улице Карла Маркса, дом №65.
Согласно иску, помещение необходимо освободить за 10 дней с момента вступления решения в силу.
Заявление поступило в суд в августе этого года «из-за нарушений заключенного договора и порядка использования объекта».
Как сообщил портал «
Фото «Мое!Online»
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