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19:28, 19 декабря 2019 82
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Воронежских лютеран лишили церкви в центре города

Воронежских лютеран лишили церкви в центре города

Воронежский арбитражный суд удовлетворил иск регионального управления Росимущества с требованиям изъять из пользования местного Евангелическо-лютеранского прихода единственную городе кирху — церковь Святой Марии Магдалины. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.

Здание площадью 273,4 квадратных метров располагается на улице Карла Маркса, дом №65.

Согласно иску, помещение необходимо освободить за 10 дней с момента вступления решения в силу.

Заявление поступило в суд в августе этого года «из-за нарушений заключенного договора и порядка использования объекта».

Как сообщил портал «Мое!Online», одной из причин мог стать выход церкви Святой Марии Магдалины из централизованной религиозной организации (ЦРО) Евангелическо-лютеранской церкви Аугсбургского исповедания.

Фото «Мое!Online»


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