Воронежские депутаты направят в Госдуму предложение о запрете никотинсодержащих смесей

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Воронежские депутаты решили направить обращение в Госдуму с предложением внести поправки в федеральное законодательство. Вопрос обсудили на 51 заседании регионального парламента, которое в четверг, 19 декабря, провел председатель Владимир Нетесов.
С инициативой выступили председатель комитета по имущественным и земельным отношениям, руководитель фракции «Единая Россия» в облдуме Роман Жогов и руководитель фракции «КПРФ» Андрей Рогатнев.
Парламентарии отметили, что вопрос подняли из-за проблемы массового распространения и потребления молодежью и подростками никотинсодержащих смесей и их производных без содержания табака.
«В 2015 году был принят запрет на продажу и распространение насвая и сосательного табака, но производители табачной продукции вышли из этой ситуации и начали готовить никотиносодержащие смеси без содержания табака. Эти смеси очень вредны, поскольку содержат больше никотина, чем сигареты. Для сравнения., в одной сигарете от 0,5 до 1 мг никотина, а в одной пластинке снюса — от 40 до 60 мг. У школьников они вызывают очень быстрое привыкание, провоцируют развитие серьезных заболеваний», — сказал Роман Жогов.
Как отметил Жогов, с проблемой нужно бороться. Он подчеркнул, что в Воронежской области готовы поддержать законопроект, который уже вносится в Госдуму.
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