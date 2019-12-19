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19:45, 19 декабря 2019 90
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Воронежские автоинспекторы получили 51 патрульный автомобиль

Воронежские автоинспекторы получили 51 патрульный автомобиль

В четверг, 19 декабря, воронежским автоинспекторам передали новые патрульные автомобили. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Всего регион получил 51 патрульный автомобиль. 41 из них будут использовать в Воронеже, 10 — на дорогах федерального значения.

«Новый автопарк оснащен необходимым дополнительным оборудованием, которое позволит максимально оперативно действовать в экстренных ситуациях, выполняя задачи, поставленные национальным проектом „Безопасные и качественные автомобильные дороги“ — снижение смертности на дорогах в результате ДТП», — отметили в пресс-службе управления МВД по региону.


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