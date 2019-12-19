Воронежские автоинспекторы получили 51 патрульный автомобиль

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В четверг, 19 декабря, воронежским автоинспекторам передали новые патрульные автомобили. Об этом сообщила
Всего регион получил 51 патрульный автомобиль. 41 из них будут использовать в Воронеже, 10 — на дорогах федерального значения.
«Новый автопарк оснащен необходимым дополнительным оборудованием, которое позволит максимально оперативно действовать в экстренных ситуациях, выполняя задачи, поставленные национальным проектом „Безопасные и качественные автомобильные дороги“ — снижение смертности на дорогах в результате ДТП», — отметили в пресс-службе управления МВД по региону.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьИз-за Парада Дедов Морозов перекроют центр Воронежа
|
cледующая новость →Воронежских лютеран лишили церкви в центре города
Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.