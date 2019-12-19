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Фото: Pixabay.com
Воронежец изнасиловал знакомую по просьбе своей подруги. Об этом
По предварительным данным, ночью 12 декабря жительница села Костенки Хохольского района пригласила домой приятелей. Во время распития алкоголя 39-летняя гостья избила 42-летнюю хозяйку, повалила ее на кровать, стянула одежду и предложила приятелю изнасиловать женщину, что тот и сделал.
«При этом мужчина понимал, что в случае сопротивления потерпевшей, подруга окажет ему активное содействие в его преодолении», — отметили в следкоме.
Потерпевшая обратилась в полицию. На них завели дело по пункту «а» части 2 статьи 131 УК («Изнасилование»). 30-летнего мужчину арестовали, его подруга находится под домашним арестом.
Отмечается, что мужчину ранее судили за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.
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