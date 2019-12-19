Весна. В выходные в Рязанской области ожидается до +1 градуса

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В выходные, 21 и 22 декабря, в Рязанской области ожидается до +1 градуса. Об этом сообщил
В ночь на пятницу, 20 декабря, будет до 0 градусов. Днем +1 градус, солнечная погода.
Ночью в субботу похолодает до -1 градуса, днем +1 градус.
В ночь на 22 декабря синоптики пообещали до 0 градусов, днем +1 градус.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.