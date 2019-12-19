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12:14, 19 декабря 2019 175
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В заксобрании Владимирской области прокомментировали протест двух фракций

В заксобрании Владимирской области прокомментировали протест двух фракций

В среду, 18 декабря, фракции КПРФ и ЛДПР покинули заседание законодательного собрания в знак протеста против результатов голосования по одному из вопросов. В аппарате заксобрания прокомментировали ситуацию.

Там отметили, что при голосовании за принятие законопроекта об увеличении срока рассмотрения кандидатур вице-губернаторов с 30 дней до 3 месяцев за документ подали 22 голоса, включая заочное голосование 4 депутатов.

Представители фракции КПРФ заявили, что, по их мнению, заочное голосование в данном случае не может быть легитимным, так как законопроект внесли в повестку дня дополнительно.

Как гласит регламент заксобрания, депутат может выразить мнение и проголосовать в письменном заявлении по каждому проекту правового акта, в том числе по проектам, которые внесли в повестку дня в день заседания.

«Таким образом, голосовать по заявлению — это право депутата. Эта норма действует уже 10 лет, то есть является обычной практикой и применялась фактически на каждом заседании, не вызывая до этого момента негативной реакции депутатов», — пояснили в заксобрании.

Депутат Шамиль Хабибуллин в «заявлении для СМИ» после демарша спросил, почему голоса отсутствующих депутатов не учли при голосовании за его предложение внести в повестку заседания вопрос информационного характера.

«Еще раз обращаем внимание на указанную выше норму: мнение отсутствующих депутатов учитывается при голосовании за рассматриваемые законопроекты, а не за вопросы, предложенные с голоса на заседании заксобания. Депутат Хабибуллин работает в законодательном собрании на освобожденной основе уже более года, имеет юридическое образование, и смешение понятий с его стороны вызывает по меньшей мере удивление», — прокомментировали в законодательном органе.

В заксобрании Владимирской области убеждены, что депутаты пытались привлечь к себе внимание, а их заявление для СМИ переросло в пресс-конференцию, во время которой руководитель фракции КПРФ начал обвинять другие партии по темам, не связанным с этим заявлением.


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