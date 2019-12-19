В Воронежской области иномарка на пешеходном переходе сбила женщину

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Водитель автомобиля Renault Duster сбил 51-летнюю женщину на улице 40 лет Октября в Лисках в 8:30 среды, 18 декабря. Пешеход пересекала дорогу по нерегулируемому переходу,
По данным полиции, за рулем кроссовера был 61-летний местный житель. После ДТП пешехода с травмами доставили в больницу.
Правоохранители проводят проверку по факту аварии.
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.