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16:37, 19 декабря 2019 87
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В Воронеже мошенник продал чужой гараж

В Воронеже мошенник продал чужой гараж

Воронежца при покупке гаража обманул мошенник, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что увидел в интернете объявление о продаже гаража, цена его заинтересовала. Потерпевший договорился о встрече с мужчиной, разместившим объявление.

После визуального осмотра помещения, воронежец решил приобрести гараж, и в качестве оплаты передал лжепродавцу 35 тысяч рублей, злоумышленник вручил мужчине ключи и скрылся.

Через некоторое время к находящемуся в гараже покупателю подошел мужчина и сообщил, что является владельцем данного помещения. Потерепевший, осознав, что его обманули, обратился за помощью в полицию.

Оперативники установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался ранее судимый 24-летний воронежец. Мужчину задержали по месту проживания.

Ему грозит до пяти лет лишения свободы.


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