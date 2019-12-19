В Воронеже мошенник продал чужой гараж

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Воронежца при покупке гаража обманул мошенник,
Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что увидел в интернете объявление о продаже гаража, цена его заинтересовала. Потерпевший договорился о встрече с мужчиной, разместившим объявление.
После визуального осмотра помещения, воронежец решил приобрести гараж, и в качестве оплаты передал лжепродавцу 35 тысяч рублей, злоумышленник вручил мужчине ключи и скрылся.
Через некоторое время к находящемуся в гараже покупателю подошел мужчина и сообщил, что является владельцем данного помещения. Потерепевший, осознав, что его обманули, обратился за помощью в полицию.
Оперативники установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался ранее судимый 24-летний воронежец. Мужчину задержали по месту проживания.
Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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