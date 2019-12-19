В Скопинском районе автомобиль столкнулся с КамАЗом, водителя вырезали из салона спасатели

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Фото: Издательство «Пресса»
В четверг, 19 декабря, около 6 утра в Скопинском районе столкнулись легковушка и КамАЗ. Об этом пишет ИД «
За рулем автомобиля был 25-летний житель Тамбовской области. Водитель уснул за рулем и машина выехала на «встречку», где столкнулась с КамАЗом, которым управлял житель Рязанской области.
Водителя зажало в автомобиле, откуда его полтора часа извлекали сотрудники МЧС.
Молодого человека доставили в реанимацию Скопинского межрайонного медцентра.
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