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16:33, 19 декабря 2019 813
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В Скопинском районе автомобиль столкнулся с КамАЗом, водителя вырезали из салона спасатели

В Скопинском районе автомобиль столкнулся с КамАЗом, водителя вырезали из салона спасатели

Фото: Издательство «Пресса»

В четверг, 19 декабря, около 6 утра в Скопинском районе столкнулись легковушка и КамАЗ. Об этом пишет ИД «Пресса».

За рулем автомобиля был 25-летний житель Тамбовской области. Водитель уснул за рулем и машина выехала на «встречку», где столкнулась с КамАЗом, которым управлял житель Рязанской области.

Водителя зажало в автомобиле, откуда его полтора часа извлекали сотрудники МЧС.

Молодого человека доставили в реанимацию Скопинского межрайонного медцентра.


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