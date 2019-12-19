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Фото: УМВД по Рязанской области
В столкновении двух иномарок около РГУ пострадала женщина. Об этом сообщила
ДТП произошло около 15:00 у дома №44 по улице Садовой.
51-летний сасовец за рулем Audi A6 выезжал со второстепенной дороги и не уступил автомобилю Fiat, который ехал по «главной». Машины столкнулись.
59-летняя женщина, которая ехала за рулем Fiat полуила травмы, с которыми ее доставили в больницу.
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.