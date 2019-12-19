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В Рязанской области спустя сутки нашли пропавшего мужчину, пишет ИД «Пресса».
Известно, что в понедельник, 16 декабря, 52-летний житель Николаевки Милославского района Рязанской области вышел из дома погулять собаками и пропал.
О том, что ее сын Анатолий Цуцков не вернулся домой сообщила соцработнику его парализованная мать. Односельчане организовали поиск, искали мужчину на машинах, на тракторах. После к розыску подключилась полиция.
Позднее в соцсети появилась информация, что похожего человека видели в полях в 15 километрах от дома. Там его и обнаружили односельчанине.
" Я осветил фарами лесопосадку около Воейково, и из лесочка выскочила собака. Там я его и нашел, он лежал уставший и не мог встать. Я ему помог", — рассказал один из участников поиска.
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