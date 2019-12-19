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В Рязанской области объявили второе метеопредупреждение за сутки. Об этом сообщило МЧС в смс-рассылке
До конца четверга, 19 декабря, а также ночью и утром в пятницу, 20 декабря, на территории области ожидаются усиление ветра до 22 метров в секунду. На дорогах гололедица.
Ранее рязанцев
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.