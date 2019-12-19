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11:04, 19 декабря 2019 102

В Рязанском политехническом институте прошло шестое заседание «ВОИР технопольза»

В Рязанском политехническом институте прошло шестое заседание «ВОИР технопольза»

В среду, 18 декабря, в Рязанском политехническом институте прошло шестое заседание организации «ВОИР технопольза». На нем выступили инноваторы региона.

На заседании генеральный директор компании «Юкон» Валерий Пахотный представил доклад на тему «Инновационные материалы в дорожном строительстве (на примере полимерных модификаторов)», а Валентин Дашкевич показал разработку «Проверка автоматических выключателей напряжением 0,4 кВ установкой «Сатурн-М».

На встрече наградили людей, которые внесли вклад в развитие науки и рационализаторской деятельности в Рязанском регионе. Мероприятие посетили начальник отдела инновационного развития Министерства промышленности и экономического развития Рязанской области Александр Паршин, председатель «Рязанского инновационного клуба» Василий Елистратов, руководитель аппарата центрального ВОИР Алексей Гордиенко и другие.

На предыдущих заседаниях «ВОИР технопольза» доклады представили генеральный директор ООО «Квантрон» Максим Шадрин на тему «Инструментальный менеджмент, техническое зрение», генеральный директор ООО «Аврора роботикс» Виталий Савельев на тему «Комплекс образовательных технологий в сфере беспилотного транспорта и робототехники», доцент и завкафедрой ортопедической стоматологии Рязанского государственного медицинского университета имени академика Павлова Николай Митин на тему «Шина для оказания неотложной помощи при переломах челюстей», представитель ООО «Научно-производственная фирм «Плазмаинформ» Павел Мачалин на тему «Экономичные системы управляемого светодиодного освещения локальных территорий, цехов, подъездов, офисных помещений».

Следующее заседание ВОИР пройдет в марте 2020 года.


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