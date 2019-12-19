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12:44, 19 декабря 2019 396

В Рязани прошло первое совещание по развитию кластера «Электронные приборы и оптоэлектроника»

В Рязани прошло первое совещание по развитию кластера «Электронные приборы и оптоэлектроника»

На базе рязанского научно-производственного предприятия «Александр» состоялось первое совещание по развитию недавно созданного регионального промышленного кластера «Электронные приборы и оптоэлектроника». В нем поучаствовали крупнейшие предприятия радиоэлектроники: государственный Рязанский приборный завод, Рязанский радиозавод, НПП «Александр», ректор Рязанского государственного радиотехнического университета Михаил Чиркин. Они наметили первые шаги по выстраиванию кооперационных связей между предприятиями, а также высшей школой.

Представители НПП «Александр» презентовали собственное конструкторское бюро, рассказав о новых разработках конструкторов предприятия.

«Часть из них уже используется в серийном производстве, часть проходит тестовые испытания. Продукция предприятия востребована Министерством обороны России, она используется в новейших образцах российской военной техники. Ее технико-тактические характеристики постоянно совершенствуются», — рассказали в организации.

Итогами встречи поделился генеральный директор научно-производственного предприятия «Александр».

«Дальнейшее развитие нашего предприятия невозможно без эффективной кооперации с другими участниками рынка электронных приборов и оптоэлектроники. Добиваться решения амбициозных задач необходимо в тесном взаимодействии с другими участниками рынка. Намечены конкретные шаги по кооперации между предприятиями, вошедшими в кластер. Старт совместной работе положен», — сказал он.

На совещании обсудили работу по подготовке кадров для области.

В сообщении отметили, что к следующему совещанию предприятий подготовят данные о необходимой потребности переподготовки специалистов по оптическим специальностям, которую наметили осуществлять в рамках взаимодействия с РГРТУ. Также проанализируют банк имеющихся и требуемых компетенций.

Следующее совещание участников кластера пройдет на Рязанском государственном приборном заводе. Его посвятят совместному участию в разработке и изготовлении оптоэлектронных систем.

Напомним, о создании регионального промышленного кластера «Электронные приборы и оптоэлектроника» заявили 29 октября. Соответствующее соглашение подписали при участии правительства Рязанской области между предприятиями, работающими с государственным оборонным заказом, а также представителями малого и среднего бизнеса. Ведущим вузом кластера стал Рязанский радиоуниверситет.


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