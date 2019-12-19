В Рязани прошло первое совещание по развитию кластера «Электронные приборы и оптоэлектроника»

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На базе рязанского научно-производственного предприятия «Александр» состоялось первое совещание по развитию недавно созданного регионального промышленного кластера «Электронные приборы и оптоэлектроника». В нем поучаствовали крупнейшие предприятия радиоэлектроники: государственный Рязанский приборный завод, Рязанский радиозавод, НПП «Александр», ректор Рязанского государственного радиотехнического университета Михаил Чиркин. Они наметили первые шаги по выстраиванию кооперационных связей между предприятиями, а также высшей школой.
Представители НПП «Александр» презентовали собственное конструкторское бюро, рассказав о новых разработках конструкторов предприятия.
«Часть из них уже используется в серийном производстве, часть проходит тестовые испытания. Продукция предприятия востребована Министерством обороны России, она используется в новейших образцах российской военной техники. Ее технико-тактические характеристики постоянно совершенствуются», — рассказали в организации.
Итогами встречи поделился генеральный директор научно-производственного предприятия «Александр».
«Дальнейшее развитие нашего предприятия невозможно без эффективной кооперации с другими участниками рынка электронных приборов и оптоэлектроники. Добиваться решения амбициозных задач необходимо в тесном взаимодействии с другими участниками рынка. Намечены конкретные шаги по кооперации между предприятиями, вошедшими в кластер. Старт совместной работе положен», — сказал он.
На совещании обсудили работу по подготовке кадров для области.
В сообщении отметили, что к следующему совещанию предприятий подготовят данные о необходимой потребности переподготовки специалистов по оптическим специальностям, которую наметили осуществлять в рамках взаимодействия с РГРТУ. Также проанализируют банк имеющихся и требуемых компетенций.
Следующее совещание участников кластера пройдет на Рязанском государственном приборном заводе. Его посвятят совместному участию в разработке и изготовлении оптоэлектронных систем.
Напомним, о создании регионального промышленного кластера «Электронные приборы и оптоэлектроника»
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