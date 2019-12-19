В пятницу в Рязанской области похолодает. Прогноз погоды

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В пятницу, 20 декабря, в Рязанской области похолодает. Прогноз погоды опубликовали на
Ожидается облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.
Ветер северо-западный, 6-11 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью −4, +1 градус, днем −3, +2.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.