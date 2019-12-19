В центре Москвы на новогодние праздники введут особый режим доступа

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На новогодние праздники в центре Москвы введут особый режим. Об этом сообщил
В границах улиц Тверской, Моховой, Охотного ряда, Манежной площади, Театрального проезда, площади Революции и Красной площади введут единое пешеходное пространство.
В эту зону можно будет попасть через специальные контрольно-пропускные пункты с досмотром.
Тех, кто находится в состоянии алкогольного опьянения, а также людей с напитками, пиротехникой и оружием не пропустят на праздничные мероприятия.
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.