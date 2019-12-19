У застройщика закончилось разрешение на строительство парка около Черезовского пруда

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
У застройщика закончилось разрешение на строительство парка около Черезвоского пруда. Об этом сообщила мэрия на странице губернатора Николая Любимова «Вконтакте».
Разрешения на строительство парка и двух набережных на улице Тимакова прекратили действовать в феврале 2019 года. Застройщик ООО «Золотая роща» за новым разрешением пока не обращался. Сроки действия договоров аренды на земельные участки
Отмечается, что на земельном участке по-прежнему «незаконно располагаются 96 из 689 гаражей кооператива «Черезовский».
«Именно поэтому проведение проектных и строительных работ на площадке затруднено», — говорится в сообщении.
Напомним, в 2017 году владельцев
Ранее этот участок арендовал гаражный кооператив «Черезовский», однако в ноябре 2014 года договор был расторгнут.
С марта 2015 года новый арендатор «Золотая роща»
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанцам рассказали о тенденциях дизайна интерьера 2020 года
|
cледующая новость →Любимов прокомментировал пресс-конференцию Путина
Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.