Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:01, 19 декабря 2019 152
 0    0

У застройщика закончилось разрешение на строительство парка около Черезовского пруда

У застройщика закончилось разрешение на строительство парка около Черезовского пруда

У застройщика закончилось разрешение на строительство парка около Черезвоского пруда. Об этом сообщила мэрия на странице губернатора Николая Любимова «Вконтакте».

Разрешения на строительство парка и двух набережных на улице Тимакова прекратили действовать в феврале 2019 года. Застройщик ООО «Золотая роща» за новым разрешением пока не обращался. Сроки действия договоров аренды на земельные участки до 10.12.2021 и 19.10.2021.

Отмечается, что на земельном участке по-прежнему «незаконно располагаются 96 из 689 гаражей кооператива «Черезовский».

«Именно поэтому проведение проектных и строительных работ на площадке затруднено», — говорится в сообщении.

Напомним, в 2017 году владельцев обязали вывезти гаражи с улицы Тимакова и освободить территорию под строительство набережной.

Ранее этот участок арендовал гаражный кооператив «Черезовский», однако в ноябре 2014 года договор был расторгнут.

С марта 2015 года новый арендатор «Золотая роща» предлагал членам кооператива компенсацию в размере 12 тысяч рублей за гараж или его бесплатную перевозку в любое указанное место. Более 600 владельцев согласились на эти условия, но около ста рязанцев решили «стоять до последнего» и пытались помешать вывозу гаражей.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Особые рецепты салата оливье, или Что вы знаете о главном блюде новогоднего стола

Особые рецепты салата оливье, или Что вы знаете о главном блюде новогоднего стола 1

Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.

Популярное
Комментируемое
Новое
19:27, 7 декабря 2019 6 823
В Рязани не смогли зажечь главную новогоднюю елку 15
18:37, 7 декабря 2019 17 186
По центру Рязани прошли более двух тысяч Дедов Морозов и Снегурочек 1
9:28, 8 декабря 2019 5 062
Рязанцы остались недовольны стартом «Новогодней столицы» 8
13:25, 10 декабря 2019 4 924
В Рязанской области утвердили повышение квартплаты в 2020 году 10
21:41, 7 декабря 2019 3 890
«Друзья, мы очень старались». Любимов попросил рязанцев высказаться о старте «Новогодней столицы»
Все новости
Голосования

Какая зима лучше?

Окончание опроса: 20.12.2019
Архив голосований
Форум