Теплоходы, молоко и шампиньоны. В 2020 году в Рязанской области появится более 1600 рабочих мест

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В 2020 году в Рязанской области появится более 1600 рабочих мест. Об этом RZN.info сообщили в региональном правительстве.
В следующем году в области реализуют пять инвестиционных проектов на общую сумму более 15 млрд рублей. В частности, планируется завершить строительство тепличного комплекса в Рыбновском районе, рассчитанного на 600 новых рабочих мест. Общий объем вложений в проект — 12 миллиардов рублей.
Еще 300 рабочих мест появится после пуска комплекса по выращиванию шампиньонов стоимостью 1,5 млрд рублей. Благодаря строительству под Рязанью складского мегакомплекса одной из федеральных торговых сетей стоимостью 1,1 млрд рубля рынок труда пополнится еще 700 вакансиями.
В 600 миллионов рублей обойдется распределительный центр для приемки и переработки молока.
Также в наступающем году столичный инвестор собирается завершить проект модернизации экскурсионного обслуживания и инфраструктуры речного транспорта в районе Лесопарка. Объем вложений оценили в 200 миллионов рублей. После реконструкции на пристани появятся 12 новых рабочих мест.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.