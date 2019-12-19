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11:08, 19 декабря 2019 115
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Средняя цена квартиры в рязанской новостройке перевалила за 2,6 миллионов

Средняя цена квартиры в рязанской новостройке перевалила за 2,6 миллионов

Средняя цена квартиры в рязанской новостройке перевалила за 2,6 миллионов. Статистику за год опубликовал портала «Мир квартир».

Аналитики посчитали, что за год квартиры подорожали на 9,1% до двух миллионов 664 тысяч.

Цена за квадратный метр в среднем оценивается в 45,7 тысяч рублей.

Средняя площадь квартиры увеличилась до 58,3 кв м.

В списке из 70 городов с населением более 300 тысяч человек Рязань заняла 48 место.


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