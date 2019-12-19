RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Средняя цена квартиры в рязанской новостройке перевалила за 2,6 миллионов. Статистику за год опубликовал портала «Мир квартир».
Аналитики посчитали, что за год квартиры подорожали на 9,1% до двух миллионов 664 тысяч.
Цена за квадратный метр в среднем оценивается в 45,7 тысяч рублей.
Средняя площадь квартиры увеличилась до 58,3 кв м.
В списке из 70 городов с населением более 300 тысяч человек Рязань заняла 48 место.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПьяная рязанка чуть не зарезала супруга осколком от бутылки
|
cледующая новость →В Рязанском политехническом институте прошло шестое заседание «ВОИР технопольза»
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.