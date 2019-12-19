Снег и туман. Прогноз погоды в Воронежской области на пятницу

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Фото: Pixabay.com
В Воронежской области в пятницу, 20 декабря, будет снеги и туман. Прогноз погоды опубликовали на
Средняя температура воздуха составит около −3,+2 градусов — ночью, и около −1 ,+4 градусов — днем.
Также прогнозируется переменная облачность. Ветер северо-западный 7 — 12 м/с, местами порывы будут достигать 17 м/с.
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