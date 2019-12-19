Синоптики рассказали, когда в Москве выпадет снег

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И.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что похолодание и снег могут прийти в Москву в последнюю неделю декабря, по самым предварительным расчетам. Его слова цитирует
Вильфанд пояснил, что его слова нельзя назвать прогнозом. В настоящее время технологии позволяют прогнозировать температуру с высокой точностью только на пять дней, а осадки — примерно на два-три дня. «Конечно, важна ясность, но она такая нерадостная: снега пока мы не видим до конца этой недели и первой половины следующей», — отметил он.
Однако, несмотря на теплую погоду и отсутствие снега Вильфанд посоветовал начать точить коньки, ведь по его словам, «настоящая зима» обязательно придет.
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