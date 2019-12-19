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17:00, 19 декабря 2019 370
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Сергей Карабасов попытается встретить Новый год дома

Сергей Карабасов попытается встретить Новый год дома

Сергей Карабасов попытается встретить Новый год дома. Об этом сообщил сайт Мосгорсуда.

Бывший мэр Рязани обжаловал свой арест по делу о детской площадке. Апелляцию рассмотрят в понедельник, 23 декабря.

Ранее ему продлили меру пресечения до 13 февраля, а остальных фигурантов уголовного дела отпустили под домашний арест.

Напомним, Карабасова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере в деле о «пропаже» детской площадки в Лесопарке. Свою вину он не признает.


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