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Сергей Карабасов попытается встретить Новый год дома. Об этом сообщил сайт Мосгорсуда.
Бывший мэр Рязани обжаловал свой арест по делу о детской площадке. Апелляцию рассмотрят в понедельник, 23 декабря.
Ранее ему
Напомним, Карабасова обвиняют в
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.