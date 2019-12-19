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Рязанцам рассказали о тенденциях дизайна интерьера 2020 года. В сети магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI описали четыре основных стиля для оформления дома, которые, по мнению дизайнеров, будут особенно актуальны ближайшие несколько лет.
Там отметили, что одним из основных трендов грядущего года, причем не только в дизайне интерьеров, будет экологичность, близость к природе, естественность.
Советы по выбору дизайна интерьера для вашего дома читайте в нашем разделе «
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.