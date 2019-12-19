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15:50, 19 декабря 2019 324
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Рязань вошла в топ-25 по высоте городской новогодней елки

Рязань вошла в топ-25 по высоте городской новогодней елки

Рязань вошла в топ-25 по высоте городской новогодней елки. Рейтинг предоставил портал ТурСтат.

Отмечается, что высота елки в Рязани — 22 метра. Город оказался в конце рейтинга.

В первой десятке расположились Красноярск (высота елки 55 метров), Екатеринбург (50 м), Махачкала (40 м), Казань (35 м), Барнаул (32 м), Тула (32 м), Калининград (30,5 м), Уфа (30 м), Пермь (30 м), Владивосток (28 м), Тюмень (28 м).

Главная елка России в Москве высотой 27 метров, а также городские новогодние елки в Уфе и Владимире — это живые ели.

Напомним, в день открытия проекта «Рязань- Новогодняя столицы» на площади Ленина не смогли зажечь главную новогоднюю елку. Через неделю ее смог зажечь десантник.


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