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Рязань вошла в топ-25 по высоте городской новогодней елки. Рейтинг предоставил портал
Отмечается, что высота елки в Рязани — 22 метра. Город оказался в конце рейтинга.
В первой десятке расположились Красноярск (высота елки 55 метров), Екатеринбург (50 м), Махачкала (40 м), Казань (35 м), Барнаул (32 м), Тула (32 м), Калининград (30,5 м), Уфа (30 м), Пермь (30 м), Владивосток (28 м), Тюмень (28 м).
Главная елка России в Москве высотой 27 метров, а также городские новогодние елки в Уфе и Владимире — это живые ели.
Напомним, в день открытия проекта «Рязань- Новогодняя столицы» на площади Ленина
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.