«Рязаньэнерго» завоевал три диплома конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»

«Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» завоевал три диплома регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» по итогам работы в 2018 году.

Рязанских энергетиков наградили в региональном правительстве. От имени губернатора Николая Любимова собравшихся поздравила первый зампред правительства области Анна Рослякова.

Конкурс инициирован Министерством труда и социальной защиты России. В Рязанской области проводится ежегодно, начиная с 2010 года.

«Основные задачи — выявление организаций, показывающих пример социальной ответственности работодателей перед своими сотрудниками, добивающихся высокой эффективности в решении социальных задач трудовых коллективов, изучение и распространение лучшего опыта, развитие форм социального партнерства в организациях», — рассказали в «Рязаньэнерго».

«Рязаньэнерго» одержал победу среди организаций производственной сферы в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости», а также занял второе место в номинации «За развитие кадрового потенциала» и третье «За формирование здорового образа жизни».

«"Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» планомерно реализует политику социальной ответственности и эффективности бизнеса. Система управления предприятия соответствует требованиям международного стандарта ISO 45001, что свидетельствует об эффективности управленческой политики в области охраны труда, производственной безопасности и профессионального здоровья. Персонал полностью обеспечен защитными средствами и спецодеждой. Для предотвращения случаев производственного травматизма и снижения аварийности в электросетях «Рязаньэнерго» выстроена многоуровневая система внутреннего технического контроля", — добавили в организации.

Там отметили, что качественная подготовка персонала, профессиональное обучение и создание условий для мотивации работников позволяют обеспечить успешное и эффективное решение стоящих перед филиалом стратегических задач. Рязанским энергетикам предоставляют возможность регулярно заниматься в тренажерных залах, спортивных комплексах, бассейнах города и области, что способствует увеличению числа работников «Рязаньэнерго», поддерживающих здоровый образ жизни.

«"Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» — ответственный работодатель, — отметил директор предприятия Михаил Подлягин. — Реализация социальной политики, охрана жизни и здоровья сотрудников, создание для них комфортных, безопасных условий труда при осуществлении основной деятельности по бесперебойному и надежному электроснабжению потребителей региона является для филиала важнейшей задачей. Для нас конкурс — это прекрасная возможность показать свои достижения в работе с персоналом, продемонстрировать эффективные решения по улучшению условий и охраны труда на предприятии, формированию здорового образа жизни среди сотрудников. За этими высокими оценками стоит наше неизменное стремление развивать социально ориентированную деятельность предприятия и в дальнейшем".

Напомним, «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» участвует в различных номинациях конкурса в шестой раз и неизменно получает награды за достижения в работе с персоналом и корпоративную культуру.