РУСАДА обжалует решение WADA об отстранении России от спорта

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РУСАДА обжалует решение WADA о признании агентства не соответствующим антидопиноговому кодексу, заявил журналистам председатель наблюдательного совета Александр Ивлев,
«Набсовет имеет право дать рекомендации общему собранию РУСАДА. Мы приняли решение не соглашаться с этим решением. Есть определенные разногласия в подходах, но мы находимся в контакте со всеми организациями, в том числе с WADA. Мы рассчитываем, что Россия останется в экосистеме спорта», — сказал Ивлев после заседания совета.
Он подчеркнул, что не согласен с решением исполкома Всемирного антидопингового агентства, так как коллективное наказание нельзя применять к «чистым» спортсменам.
Напомним, ранее комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал
Фото РИА Новости
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