Роскачество нашло формальдегид в искусственных елках

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Роскачество провело анализ искусственных елки из интернет-магазинов на присутствие в них опасных для организма веществ,
Исследование проводилось среди елок стоимостью от 3 тысяч до 11 тысяч рублей, проверка велась по 34 показателям.
Основные замечания экспертов были связаны с резким запахом, выделением формальдегида с превышением норм и выцветанием под влиянием ультрафиолета. Большинство исследованных искусственных елей были российского производства, остальные — из Китая, Таиланда и Вьетнама.
По мнению экспертов, при выборе искусственной ели необходимо обратить внимание на интенсивность запаха, проверить, не осыпаются ли с нее иголки, не примяты ли ветки. Лучше отдать предпочтение елкам с металлическим каркасом в виду прочности последнего. Также желательно приобретать елки, производители которых прошли добровольную пожарную сертификацию.
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.