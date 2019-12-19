Росгвардия задержала студентов, устроивших драку в касимовском общежитии

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В среду, 18 декабря, в касимовском общежитии подрались студенты. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.
Около двух часов ночи дежурный вневедомственной охраны Касимова получил сигнал с «тревожной» кнопки, установленной в местном общежитии.
На место выехала группа задержания. Оказалось, что в общежитии подрались студенты-заочники.
Росгвардейцы пресекли драку, задержали ее участников, вызвали медиков. Студентов передали полиции.
Проводится проверка.
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.