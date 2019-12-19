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Пытавшаяся выдать убийство брата за суицид рязанка предстанет перед судом,
Следствием установлено, что преступление произошло 6 августа в селе Бестужево. Брат и сестра выпивали в доме, после они поссорились. Тогда 52-летняя женщина ударила своего 42-летнего брата более десяти раз ножом в грудь, спину и шею. Мужчина скончался. Женщина вложила ему в руку нож, чтобы сымитировать суицид брата.
Рязанку обвинили в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Уголовное дело направили прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего судебного рассмотрения.
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