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11:39, 19 декабря 2019 453
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Пытавшаяся выдать убийство брата за суицид рязанка предстанет перед судом

Пытавшаяся выдать убийство брата за суицид рязанка предстанет перед судом

Пытавшаяся выдать убийство брата за суицид рязанка предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Следствием установлено, что преступление произошло 6 августа в селе Бестужево. Брат и сестра выпивали в доме, после они поссорились. Тогда 52-летняя женщина ударила своего 42-летнего брата более десяти раз ножом в грудь, спину и шею. Мужчина скончался. Женщина вложила ему в руку нож, чтобы сымитировать суицид брата.

Рязанку обвинили в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Уголовное дело направили прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего судебного рассмотрения.


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