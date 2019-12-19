Путин прокомментировал решение WADA об отстранении российских спортсменов

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Фото: Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении спортсменов от участия в международных соревнованиях. По его словам, такое решение не может носить коллективного характера,
На пресс-конференции в Париже по итогам саммита в «нормандском формате» Владимир Путин заявил, что наказание должно быть индивидуальным. Он отметил, что так повелось еще со времен римского права.
«Любое наказание должно быть индивидуально и исходить из того, что содеяно тем или иным лицом. Наказания не могут носить коллективного характера и распространяться на людей, которые к определенным нарушениям не имеют никакого отношения — и все это понимают. Я думаю, что специалисты WADA это тоже понимают», — сказал Владимир Путин.
Однако, если принимаются решения о коллективных наказаниях, продолжил президент России, то «в основе лежат не забота о чистоте мирового спорта, а соображения политического характера, ничего общего с интересами спорта и олимпийского движения не имеющие».
Напомним, комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал
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