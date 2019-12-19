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Фото: Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин исключил возможность новой пенсионной реформы. Об этом он заявил на пресс-конференции в четверг, 19 декабря.
«В области пенсионного обеспечения все решения приняты, закреплены законом и никаких изменений там не планируется. Никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается, ни в правительстве, ни в администрации, нигде», — сказал глава государства.
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.