Палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу

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Фото: Ru.wikipedia.org
Нижняя палата конгресса США проголосовала за импичмент Дональду Трампу. Сам президент это решение назвал политическим самоубийством демократов,
«Вы видели мои рейтинги?.. Они старались объявить мне импичмент с первого дня. Они старались сделать это еще до того, как я начал борьбу», — приводит слова из выступления Трампа РИА «Новости».
В результате голосования в палате представителей решение об импичменте было принято большинством голосов. Обвинения в адрес действующего президента США не изменились: «превышение полномочий» и «воспрепятствование деятельности конгресса».
Согласно регламенту, после принятия положительного решения об импичменте, вопрос перейдет в сенат, а президента ждет судебное разбирательство.
Отметим, что основной претензией, предъявляемой к Трампу, является затягивание вопроса с предоставлением военной помощи Украине, что ранее было одобрено конгрессом США. По мнению противников президента, в обмен на предоставление такой помощи Трамп требовал Зеленского расследования против Байдена. Президент свое решение мотивирует борьбой с коррупцией.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.