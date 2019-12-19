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8:26, 19 декабря 2019 220
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Палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу

Палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу

Фото: Ru.wikipedia.org

Нижняя палата конгресса США проголосовала за импичмент Дональду Трампу. Сам президент это решение назвал политическим самоубийством демократов, передает РИА Новости.

«Вы видели мои рейтинги?.. Они старались объявить мне импичмент с первого дня. Они старались сделать это еще до того, как я начал борьбу», — приводит слова из выступления Трампа РИА «Новости».

В результате голосования в палате представителей решение об импичменте было принято большинством голосов. Обвинения в адрес действующего президента США не изменились: «превышение полномочий» и «воспрепятствование деятельности конгресса».

Согласно регламенту, после принятия положительного решения об импичменте, вопрос перейдет в сенат, а президента ждет судебное разбирательство.

Отметим, что основной претензией, предъявляемой к Трампу, является затягивание вопроса с предоставлением военной помощи Украине, что ранее было одобрено конгрессом США. По мнению противников президента, в обмен на предоставление такой помощи Трамп требовал Зеленского расследования против Байдена. Президент свое решение мотивирует борьбой с коррупцией.


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