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Фото: Pixabay.com
Пьяная рязанка чуть не зарезала супруга осколком от бутылки, об этом
В полицию обратился 45-летний житель села Казачья Слобода, который сообщил, что 51-летняя жена угрожает зарезать его осколком бутылки.
Оперативники выехали по адресу и узнали, что конфликт произошел на почве употребления алкоголя. Супруги поругались, а потом женщина взяла пустую бутылку и ударила ей мужа по голове. После рязанка взяла осколок бутылки и пригрозила зарезать супруга.
В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (Угроза убийством). Ей грозит до двух лет тюрьмы.
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