Владимирские общественники поддержали принятие областного закона о запрете снюсов

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На традиционной предновогодней встрече активистов общественных организаций с председателем заксобрания Владимир Киселев сообщил о том, что им совместно с прокурором области внесли законопроект о запрете продажи никотинсодержащих смесей — снюсов.
На встречу приехала член Совета Федерации от заксобрания Владимирской области Ольга Хохлова.
Спикер облпарламента кратко рассказала об итогах работы заксобрания за год, особо остановился на блоке социальных законов, принятых за это время. По ее словам, самым заметным и символичным среди них стал, безусловно, закон о «детях войны».
На встрече Владимир Киселев сообщил, что совместно с прокурором области внес законопроект, запрещающий на территории области продажу «снюсов». Зал ответил ему аплодисментами.
Отметим, что 9 декабря на встрече с правоохранителями обсуждалась возможность поставить законодательный барьер, чтобы остановить распространение никотинсодержащих смесей среди для детей и подростков.
В Госдуму законодательную инициативу уже направили, а проект областного закона внесут на голосование 25 декабря — на это день назначено внеочередное заседание заксобрания.
Общественники поддержали инициативу законодателей. Председатель Совета отцов Владимира и директор одной из школ Евгений Алексеенко отметил: «Общественные организации, педагоги, родительское сообщество однозначно „за“. И хоть во Владимире пока снюсы не очень распространены, принимать меры надо сейчас, пока волна этой отравы не захлестнула наших детей».
Ольга Хохлова анонсировала скорое открытие во Владимире центра здоровья женщин «Белая роза».
Проект реализуется под патронатом Светланы Медведевой.
Сенатор подчеркнула, что услуги медиков будут оказываться бесплатно и призвала общественников популяризировать центр: «Уже отремонтировано помещение, закуплено новейшее оборудование, формируем коллектив врачей. Главное, чтобы женщины сюда пошли. Ведь профилактика и ранняя диагностика могут спасти от очень многих серьезных проблем в будущем».
На встрече руководитель ассоциации родителей детей-инвалидов «Свет» Любовь Кац попросила урегулировать вопрос с оплатой питания в школах, где учатся дети с инвалидностью.
Председатель регионального отделения «Союза спасателей» Николай Зацепин обратился с двумя предложениями по корректировке федерального и регионального законодательства — оба они касаются обеспечения безопасности. А руководитель Дома НКО Елизавета Кустова пригласила присутствующих на фестиваль «Добрый Владимир» и благотворительную ярмарку, проводимую в его рамках.
В заключение Владимир Киселев и Ольга Хохлова вручили грамоты наиболее активным руководителям общественных организаций.
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