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Губернатор Николай Любимов впервые пригласил на свою пресс-конференцию блогеров и представителей интернет-изданий. Информацию подтвердил пресс-секретарь губернатора Денис Арапов.
Встреча пройдет в «Точке кипения», 23 декабря, в 11 часов.
«Губернатор открыт для общения с каждым, он сможет ответить на любые вопросы представителей СМИ и блогеров», рассказал Арапов.
Чтобы попасть на встречу с губернатором в технопарк «Точка кипения» (Каширина 1 «а»), необходимо зарегистрироваться по телефону 29-05-40.
Напомним, ранее губернатор проводил пресс-конференции в правительстве области. Предыдущая встреча со СМИ была в августе.
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.