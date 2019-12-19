На окраине Рязани изменится движение транспорта из-за ремонта водопровода

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Из-за ремонта водопровода на улице Кирпичного завода перекрыли движение транспорта в районе домов №25 и №29 по улице Керамзавода. Об этом сообщил
Из-за ограничения изменилось движение транспорта. Автобусы маршрутов №№ 10, 20, 62 М², 77 М² будут следовать по улицам вдоль Заводского парка.
На месте работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.
Рязанцев попросили учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.
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Несколько советов по приготовлению салата дал шеф-повар одного из ресторанов города.