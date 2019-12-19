На Лыбедском бульваре установили второй геокупол с сувенирами и кофейней

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Фото: Администрация Рязани
На Лыбедском бульваре установили геокупол «Новогодней столицы», который располагается рядом с уже стоящим. В ближайшее время его откроют для гостей и рязанцев. Об этом сообщил
Внутри купола планируется разместить сувенирные лавки с продукцией Новогодней столицы и интерактивные площадки.
Кроме того, в нем расположится небольшая кофейня.
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.