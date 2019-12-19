Любимов прокомментировал пресс-конференцию Путина

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В четверг, 19 декабря, губернатор Николай Любимов прокомментировал большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина, сообщил
Глава региона отметил, что пресс-конференция является важным событием, которое пользуется большим интересом у россиян и представителей зарубежных стран.
«На пресс-конференции президент выражает свои мысли, мнение нашего государства по конкретным вопросам, во многом обозначает путь, по которому мы будем двигаться дальше. Уверен, что вопросы будут острыми, серьезными и ответы президента, как всегда по существу, — сказал Любимов. — Сегодня мы обязательно услышим те темы, на которые нам с вами необходимо обратить особое внимание в ближайшее время, поскольку вопросы, которые задают президенту, часто характерны для всей страны. Мы будем делать все для решения задач, поставленных президентом, оперативно реагировать на запросы людей».
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