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17:45, 19 декабря 2019 194
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Любимов прокомментировал пресс-конференцию Путина

Любимов прокомментировал пресс-конференцию Путина

В четверг, 19 декабря, губернатор Николай Любимов прокомментировал большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина, сообщил сайт регионального правительства.

Глава региона отметил, что пресс-конференция является важным событием, которое пользуется большим интересом у россиян и представителей зарубежных стран.

«На пресс-конференции президент выражает свои мысли, мнение нашего государства по конкретным вопросам, во многом обозначает путь, по которому мы будем двигаться дальше. Уверен, что вопросы будут острыми, серьезными и ответы президента, как всегда по существу, — сказал Любимов. — Сегодня мы обязательно услышим те темы, на которые нам с вами необходимо обратить особое внимание в ближайшее время, поскольку вопросы, которые задают президенту, часто характерны для всей страны. Мы будем делать все для решения задач, поставленных президентом, оперативно реагировать на запросы людей».


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