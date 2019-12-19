Из-за Парада Дедов Морозов перекроют центр Воронежа

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Центр Воронежа перекроют из-за проведения
Ограничение парковки будет действовать с 7:00 до 15:00. В этот период водители не смогут оставить машины на площади Ленина (от магазина «Утюжок» до улицы Кирова и от улицы Платонова до улицы Кардашова), а также улица Плехановская (от улицы Дзержинского до улицы Пушкинская) и Театральном проезде (от площади Ленина до улица Пушкинская).
Эти же участки полностью закроют на четыре часа — с 11:00 до 15:00.
При этом на четыре часа изменится движение 37 автобусных и двух троллейбусных маршрутов.
Полный список измененной схемы движения общественного транспорта можно посмортеть
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Тест проходят школьники и студенты средне-специальных учебных заведений.